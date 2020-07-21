Шмыгаль поблагодарил участников спецоперации в Луцке

КИЕВ. 21 июля. УНН. Премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил участников спецоперации по освобождению заложников террориста Максима Кривоша в Луцке. Об этом Шмыгаль написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

“Спецоперация в Луцке завершилась, все заложники освобождены. К счастью, обошлось без жертв. Благодарен всем, кто принимал участие в спасении людей”, — написал Шмыгаль.

Он добавил, что теперь “дело за следствием и судом”.

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Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.



Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили об освобождении в Луцке 13 заложников террориста.

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.