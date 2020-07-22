Зеленский рассказал подробности о переговорах с террористом Кривошем

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский рассказал о переговорах с террористом Максимом Кривошем, который утром во вторник захватил в Луцке автобус с пассажирами, сообщает пресс-служба президента, передает УНН.

“Сначала надо было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек. Параллельно мы имели перерывы во встрече с президентом Швейцарии (Симонеттой Соммаруга — ред.), брали эти перерывы, она (президент Швейцарии) понимала все”, — сказал Зеленский.

“Мы держали все под контролем, что происходит, потому что были действительно немного непонятные требования, из-за чего это происходит, надо было понять. А если даже говорить о требованиях — отпустит ли он (террорист Кривош — ред.) людей. Затем появилась информация, что заминирование идет не только этого автобуса, но еще и в Луцке есть такие места. Все в течение девяти часов беседовали, от психологов до переговорщиков. Человек угрожал и хотела только одного: чтобы были выполнены его требования.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщник “луцкого террориста” в Харькове сотрудничает со следствием: в полиции рассказали подробности

Президент рассказал, что ему предлагали сразу провести спецоперацию.

“Мы с вами не знаем, чем бы (эта спецоперация) закончилась. То есть это был бы быстрый штурм, я уверен, что он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество. И это очень опасно. Поэтому мы посоветовались, я захотел поговорить с этим человеком по телефону и попробовать иметь возможность, чтобы он отпустил людей”, сказал Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спецоперация в Луцке: террорист Кривошей стрелял в зампреда Нацполиции

Зеленский сказал, что его предупредили, что террорист Кривош говорит со всеми 10-15 секунд.

“Немного больше он разговаривал с журналистами, а потом бросает трубку, не хочет продолжать. Ждет, чтобы были выполнены все его требования. Ну, я с ним говорил 7-10 минут”, — сказал Президент. — “Мы договорились, что он сделает первый шаг — он отпустит нескольких наших людей. У нас была информация о раненом и я попросил его отпустить беременную женщину, раненого и ребенка. Он сказал, что раненого нету, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека и после этого запишу видео. После того, как видео выйдет в соцсетях, он через полчаса выпускает всех людей. Примерно так и произошло: 30-40 минут и он отпустил заложников”, — сказал глава государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский удалил видео, на котором исполнил требование “луцкого террориста”

Зеленский сказал, что такие действия являются очевидными для него шагами.

“Если это можно делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека... мы имеем результат. Результат — все живы”, — сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители показали оружие “луцкого террориста”

Как сообщал УНН, по данным полиции 21 июля утром в центре Луцка человек со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками. С террористом велись долгие переговоры, участие в которых, в частности, принял и президент Зеленский. Позже он удалил видео, которое опубликовал по требованию террориста.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. В СБУ сообщили о увольнении в Луцке 13 заложников террориста.

Напомним, у Максима Кривоша, который захватил заложников в центре Луцке, был при себе пистолет, автомат и боевая граната. Позже правоохранители показали фото этого арсенала.