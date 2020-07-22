Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,60 0,2405  EUR: 31,59 0,3354 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
7965

В Украине завершила работу техническая миссия МВФ

В Украине завершила работу техническая миссия МВФ

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине завершила работу миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики, эксперты во время работы анализировали последние изменения в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения и обсуждали возможность реализации программы одноразового добровольного декларирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"21 июля 2020 года завершила работу миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики, которая на протяжении почти трех рабочих недель проходила в режиме видеоконференции при непосредственном участии представителей Министерства финансов Украины. Объем работы Миссии предусматривал анализ последних изменений в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения, в частности тех, которые введены Законом Украины от 16.01.2020 № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эксперты рассмотрели главные налоговые нововведения в контексте имплементации Плана действий BEPS:

  • введение правил контролируемых иностранных компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот;
  • совершенствование правил признания постоянных представительств;
  • усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием.

"Отдельно обсуждались особенности возможной реализации в Украине с учетом опыта других стран программы одноразового добровольного декларирования", - указано в сообщении.

Отмечается, что во время работы были предоставлены комментарии по отдельным аспектам имплементации указанных новаций, ориентируясь на мировой опыт применения этих инструментов налоговой политики.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что задержки получения денег МВФ и Всемирного банка не будет.

Источник: УНН
Теги: МВФ, налоги, Минфин
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.