В Украине завершила работу техническая миссия МВФ

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине завершила работу миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики, эксперты во время работы анализировали последние изменения в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения и обсуждали возможность реализации программы одноразового добровольного декларирования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

"21 июля 2020 года завершила работу миссия технической поддержки МВФ по вопросам налоговой политики, которая на протяжении почти трех рабочих недель проходила в режиме видеоконференции при непосредственном участии представителей Министерства финансов Украины. Объем работы Миссии предусматривал анализ последних изменений в налоговом законодательстве по правилам международного налогообложения, в частности тех, которые введены Законом Украины от 16.01.2020 № 466-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранения технических и логических неувязок в налоговом законодательстве", - говорится в сообщении.

Сообщается, что эксперты рассмотрели главные налоговые нововведения в контексте имплементации Плана действий BEPS:

введение правил контролируемых иностранных компаний, инструменты предотвращения уклонения от уплаты налогов и необоснованного использования налоговых льгот;

совершенствование правил признания постоянных представительств;

усовершенствование правил контроля за трансфертным ценообразованием.

"Отдельно обсуждались особенности возможной реализации в Украине с учетом опыта других стран программы одноразового добровольного декларирования", - указано в сообщении.

Отмечается, что во время работы были предоставлены комментарии по отдельным аспектам имплементации указанных новаций, ориентируясь на мировой опыт применения этих инструментов налоговой политики.

Напомним, ранее в НБУ заявили, что задержки получения денег МВФ и Всемирного банка не будет.