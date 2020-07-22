Кабмин сегодня планирует рассмотреть выделение средств семьям погибших в АТО

КИЕВ. 22 июля. УНН. Сегодня на заседании Кабинета министров правительство планирует рассмотреть проект распоряжения о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие участия в операции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня правительства.

Также планируется рассмотреть выделение средств из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями.

Кроме того, чиновники сегодня рассмотрят проект закона о внесении изменений в Закон Украины "Об обеспечении прозрачности в добывающих отраслях".

Также сегодня чиновники рассмотрят проект постановления о внесении изменений в порядок электронного администрирования реализации полного и этилового спирта, а также проект закона о внесении изменений в кодекс Украины об установлении ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам техногенной и пожарной безопасности.

Чиновники также планируют рассмотреть проект постановления о предотвращении и противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также рассмотрят порядок формирования перечня лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.

Также правительство рассмотрит проект распоряжения "Об утверждении плана мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020/21 года и его прохождения" и проект распоряжения о выделении средств из резервного фонда госбюджета для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в июле 2020 году на территории Луганской области.

Напомним, Кабмин внес в Раду два законопроекта по предотвращению распространения COVID-19.