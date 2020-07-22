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Послы G7 встретились с новым главой НБУ: говорили о независимой политике банка

Послы G7 встретились с новым главой НБУ: говорили о независимой политике банка

КИЕВ. 21 июля. УНН. Послы стран "Группы семи" в среду во время встречи с новым главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко подчеркнули важность сохранения независимой и рациональной монетарной политики и эффективного регулирования банковской системы. Об этом говорится в сообщении на официальной Twitter-странице послов, передает УНН.

"Во время встречи с председателем Национального банка Кириллом Шевченко послы стран G7 поздравили его с назначением и отметили критически важную роль, которую НБУ играл в последние годы в стабилизации финансовой системы и уменьшении мошенничества и коррупции в банковском секторе. Они подчеркнули важность сохранения независимой и рациональной монетарной политики и эффективного регулирования банковской системы для поддержки экономического роста", - говорится в сообщении.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский 20 июля официально представил нового председателя Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Во время своего первого брифинга Шевченко заявил, что монетарная политика Национального банка доказала свою действенность, поэтому она будет сохранена.

Источник: УНН
Теги: НБУ, G7
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