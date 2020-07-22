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В Украине в текущем году проходят стажировку около 15 тыс. интернов - Минздрав

В Украине в текущем году проходят стажировку около 15 тыс. интернов - Минздрав

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Украине на базах интернатуры проходят стажировку около 15 тыс. интернов. Об этом во время брифинга заявила заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак, передает корреспондент УНН.

"Всего в Украине в 2020 году проходят стажировку на базах интернатуры около 15 тыс. выпускников медицинских университетов", - сказала Ирина Микичак.

По ее словам, в Украине достаточно большая сеть высших учебных образовательных учреждений, которые выпускают специалистов в сфере здравоохранения - это 120 вузов и 100 коммунальных медицинских колледжей.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий научно-педагогическим работникам и врачам-интернам оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

Этот закон поддержала Верховная Рада Украины, и на его принятие ожидали в Минздраве, поскольку научно-педагогические работники, в частности, не могли быть полноценными участниками лечебного процесса.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, обучение
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