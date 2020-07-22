Геращенко объяснил, зачем взорвали светошумовую гранату во время освобождения заложников в Луцке

КИЕВ. 22 июля. УНН. Светошумовая граната во время освобождения заложников в Луцке была подорвана из-за возможного наличия оружия под одеждой террориста Максима Кривоша. Об этом сообщил в эфире "Завтрака с 1+1" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает УНН.

"Не было известно, не собирался ли этот человек взорвать гранату или совершить любые другие действия. Под одеждой у него могло быть еще оружие, которое было бы не видно "диванным экспертам" на расстоянии. Поэтому было принято решение психологически подавить волю преступника. В том числе выстрелами и шумовыми эффектами", - сказал Геращенко.

Напомним, задержанного Максима Кривоша, который удерживал заложников в Луцке, отправят на психологическую экспертизу.

Как сообщалось, в Максима Кривоша, который во вторник захватил заложников в центре Луцка, был при себе пистолет, автомат и боевая граната.

Как сообщалось, правоохранители в результате операции задержали Максима Кривоша, который утром во вторник в Луцке захватил автобус с людьми. СБУ сообщило о 13 заложниках, которых освободили из плена террориста.

Как сообщалось в УНН, по данным полиции, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.