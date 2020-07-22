Кабмин предлагает ВР усилить уголовную ответственность за ложные "минирования"

КИЕВ. 22 июля. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3911 об усилении уголовной ответственности за ложные сообщения об угрозе безопасности людей. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Верховной Рады, передает УНН.

Документ под названием "Проект Закона о внесении изменений в статью 259 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан" зарегистрировано 21 июля. Сейчас текст законопроекта и пояснительная записка к нему на сайте ВР отсутствуют.

Согласно действующему законодательству, п.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины за заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. Согласно п. 2 ст. 259 УК, то же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. Последние изменения по этой статье УК были внесены в 2012 году. Тогда ВР изменила санкции п. 1 ст. 259 от наказания в виде штрафа на лишение свободы и увеличила срок лишения свободы п.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 21 июля по Украине прокатилась волна ложных сообщений о заминировании объектов инфраструктуры, железнодорожных вокзалов, судов и мест массового скопления людей, в частности в Киеве, Харькове, Одессе и Днепре.

Как сообщалось в УНН, в Киеве после взрывов и ложных сообщений о заминировании задействовали дополнительные наряды полиции и военнослужащих Национальной гвардии для обеспечения общественной безопасности и общественного порядка. Кроме того, из-за угрозы терактов правоохранители усилили меры безопасности в западных регионах Украины.