В ВР зарегистрировали законопроект об ответственности за пропаганду гомосексуализма

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона об ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма. Законопроект инициировали народные депутаты от фракции "Слуга народа". Соответствующая карточка законопроекта под номером 3917 размещена на сайте ВРУ, передает УНН.

Так, в ВР зарегистрировали законопроект №3917 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма.

Инициаторами проекта закона выступили народные депутаты от фракции "Слуга народа". Сейчас текст законопроекта отсутствует.

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Напомним, ЕСПЧ осудил принятый летом 2013 года закон РФ относительно "пропаганды гомосексуализма".