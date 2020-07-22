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Зеленский одобрил безвиз для ряда стран

Зеленский одобрил безвиз для ряда стран

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об установлении безвизового режима для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султанат Оман, Королевства Саудовская Аравия. Соответствующий документ №289/2020 от 21 июля обнародовано на сайте Главы государства, передает УНН.

"С целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Австралией, Новой Зеландией, Королевством Бахрейн, Государством Кувейт, Султанат Оман, Королевством Саудовская Аравия постановляю установить с 1 августа 2020 года безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовская Аравия, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней", - говорится в тексте указа.

Также своим указом Зеленский поручил Кабинету министров Украины принять меры, вытекающие из документа.

Напомним, ранее Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко послом Украины в Антигуа и Барбуде и послом Украины в Ямайке по совместительству.

Источник: УНН
Теги: Безвиз, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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