В США отреагировали на освобождение заложников в Луцке

КИЕВ. 22 июля. УНН. Посольство США в Киеве радуется безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствует успех украинской власти в обеспечении их освобождения. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter, передает УНН.

"Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.



Свои "требования" мужчина, захвативший заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

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Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.



Вечером, около 22:00, правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живы и невредимы.

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В свою очередь в результате спецоперации Максим Кривош были задержан полицией.