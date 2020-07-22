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В США отреагировали на освобождение заложников в Луцке

В США отреагировали на освобождение заложников в Луцке

КИЕВ. 22 июля. УНН. Посольство США в Киеве радуется безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствует успех украинской власти в обеспечении их освобождения. Об этом говорится в сообщении американского посольства в Twitter, передает УНН.

"Мы вместе с народом Украины радуемся безопасному освобождению заложников, захваченных вчера в Луцке, и приветствуем успех украинской власти в обеспечении их освобождения", - говорится в сообщении посольства.

Напомним, 21 июля утром в центре Луцка мужчина со взрывчаткой и оружием захватил автобус с заложниками.

Свои "требования" мужчина, захвативший заложников, опубликовал в Twitter и записал соответствующее видео-обращение.

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Также стало известно, что мужчина, захвативший заложников, позвонил в 9:25 в полицию, представился именем Максим Плохой. Позже Геращенко назвал имя подозреваемого. Им оказался Максим Кривош.

Вечером, около 22:00, правоохранителям наконец удалось освободить всех заложников. Они оказались живы и невредимы.

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В свою очередь в результате спецоперации Максим Кривош были задержан полицией.

Источник: УНН
Теги: США, заложники, Луцк и Волынь, посольство, освобождение
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