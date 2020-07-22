Зеленский зарегистрировал законопроект о правах судей не определять залог

КИЕВ. 22 июля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №3915 о правах судей не определять размер залога в уголовном производстве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт ВРУ.

Документ под названием "Проект Закона о внесении изменения в статью 183 Уголовно-процессуального кодекса Украины о праве следственного судьи, суда не определять размер залога в уголовном производстве" зарегистрирован 21 июля. Текст законопроекта пока отсутствует, но определенный Президентом как неотложный.

Напомним, согласно действующему законодательству, суд при постановлении решения о применении меры пресечения в виде содержания под стражей обязан определить размер залога, достаточного для обеспечения выполнения подозреваемым, обвиняемым обязанностей, предусмотренных УПК, кроме случаев, указанных в ч. 4 ст. 183 УПК:

1) относительно преступления, совершенного с применением насилия или угрозой его применения;

2) относительно преступления, повлекшего гибель человека;

3) в отношении лица, в отношении которого в этом производстве уже избиралась мера пресечения в виде залога, однако был нарушен им;

4) относительно преступления, предусмотренного чч. 1-3 ст. 255 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины.

Последние изменения в ст. 183 УПК были внесены в июне 2020 года в ч.4, которую дополнена п. 4 (создание, руководство преступной сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль зарегистрировал в ВР законопроект об усилении уголовной ответственности за ложные сообщения об угрозе безопасности людей.