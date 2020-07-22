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США выделяют Украине 38 млн долл. на кибербезопасность

США выделяют Украине 38 млн долл. на кибербезопасность

КИЕВ. 22 июля. УНН. На развитие кибербезопасности Украина получит 38 млн долларов от США, соответствующий проект уже зарегистрирован в Кабмине. Об этом написал в Telegram-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

"США поддержит развитие кибербезопасности в Украине. Бюджет международной технической помощи составляет 38 млн долларов. Больше года активной работы - десятки сложных переговоров, согласование совместной концепции и планов - и на днях наконец проект окончательно зарегистрирован в КМУ", - написал Федоров.

Также он отметил, что Минцифры будет публично отчитываться о ходе и расходах проекта.

"Такой большой проект является очередным сигналом доверия к нашим результатам и планоам. По всем кибервопросам мы планируем активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу", - написал Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации презентовало новый образовательный сериал "Киберняня", в котором говорится о том, как минимизировать риски потери информации, предупредить кибератаки или кибермошенничество и как быстро восстановиться после них.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, киберугроза, Михаил Федоров
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