США выделяют Украине 38 млн долл. на кибербезопасность

КИЕВ. 22 июля. УНН. На развитие кибербезопасности Украина получит 38 млн долларов от США, соответствующий проект уже зарегистрирован в Кабмине. Об этом написал в Telegram-канале вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

"США поддержит развитие кибербезопасности в Украине. Бюджет международной технической помощи составляет 38 млн долларов. Больше года активной работы - десятки сложных переговоров, согласование совместной концепции и планов - и на днях наконец проект окончательно зарегистрирован в КМУ", - написал Федоров.

Также он отметил, что Минцифры будет публично отчитываться о ходе и расходах проекта.

"Такой большой проект является очередным сигналом доверия к нашим результатам и планоам. По всем кибервопросам мы планируем активно работать с бизнесом и привлекать лучшую международную и украинскую экспертизу", - написал Федоров.

Напомним, Министерство цифровой трансформации презентовало новый образовательный сериал "Киберняня", в котором говорится о том, как минимизировать риски потери информации, предупредить кибератаки или кибермошенничество и как быстро восстановиться после них.