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В ВР снова заблокировали снижение "зеленого" тарифа

В ВР снова заблокировали снижение "зеленого" тарифа

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, который заблокировал подписание законопроекта о снижении "зеленого" тарифа, сообщает УНН.

Речь о проекте постановления об отмене решения от 21 июля 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как ЗУ законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников" (№3658).

Автором данного постановления является народный депутат, член депутатской группы "Партия "За Будущее" Анна Скороход. Сейчас текст постановления отсутствует.

Отметим, пока это постановление не будет проголосовано в парламенте, который завершил свою работу до сентября, законопроект по "зеленой" энергетике не сможет быть подписан Президентом. По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, внеочередная сессия ВР в ближайшее время не планируется.

Напомним, попытка оттягивания подписания законопроекта будет означать действие нынешних чрезмерных тарифов, которые выгодны бизнесу и невыгодны потребителям.

Источник: УНН
Теги: энергетика, тарифы
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