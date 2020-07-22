В ВР снова заблокировали снижение "зеленого" тарифа

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, который заблокировал подписание законопроекта о снижении "зеленого" тарифа, сообщает УНН.

Речь о проекте постановления об отмене решения от 21 июля 2020 года о принятии во втором чтении и в целом как ЗУ законопроекта "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников" (№3658).

Автором данного постановления является народный депутат, член депутатской группы "Партия "За Будущее" Анна Скороход. Сейчас текст постановления отсутствует.

Отметим, пока это постановление не будет проголосовано в парламенте, который завершил свою работу до сентября, законопроект по "зеленой" энергетике не сможет быть подписан Президентом. По словам нардепа от "Слуги народа" Александра Качуры, внеочередная сессия ВР в ближайшее время не планируется.

Напомним, попытка оттягивания подписания законопроекта будет означать действие нынешних чрезмерных тарифов, которые выгодны бизнесу и невыгодны потребителям.