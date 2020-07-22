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Правительство выделит 13 млн грн членам семей военных, пострадавших или погибших в АТО - Шмыгаль

Правительство выделит 13 млн грн членам семей военных, пострадавших или погибших в АТО - Шмыгаль

Денис Шмыгаль

КИЕВ. 22 июля. УНН. Правительство выделит 13 млн грн для поддержки семей военных, которые серьезно пострадали или погибли во время участия в АТО. Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Особенно важно для нас показать последовательность, в частности, в поддержке ветеранов войны на Донбассе, а также семей тех военных, которые отдали свою жизнь за страну. Кабмин утвердит очередное выделение средств в размере 13 млн грн семьям погибших и серьезно пострадавших во время участия в АТО", - сказал Шмыгаль.

Как сообщалось в УНН ранее, сегодня, 22 июля, на заседании Кабинета министров правительства планируют рассмотреть проект распоряжения о выделении средств для предоставления одноразовой денежной помощи членам семей лиц, погибших во время участия в антитеррористической операции, и лицам, которые стали лицами с инвалидностью вследствие участия в операции.

Источник: УНН
Теги: АТО, Кабмин, помощь, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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