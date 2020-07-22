Правительство продлило карантин в Украине до 31 августа

КИЕВ. 22 июля. УНН. Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны. Об этом рассказал на заседании правительства министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Это новое постановление, применение его предлагается с 1 августа по 31 августа 2020 года. Она будет регламентировать установление карантина на территории страны. В чем отличие - в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах районов устанавливается зеленый, желтый, оранжевый или красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - сказал Степанов.

По его словам, уровень будет определяться автоматизированным программным обеспечением на базе собранных данных.

Так, в областях, которые находятся в "зеленой" зоне, будут действовать следующие ограничения:

в общественных зданиях маска или респиратор;

проведение массовых мероприятий с не более чем 1 человеком на 5 кв. м;

проведение мероприятий в театрах или кинотеатрах с заполненностью на 50%;

перевозки пассажиров только в рамках сидячих мест.

"Если начинают меняться индикаторы пять дней подряд, то сразу мы начинаем переходить в желтый или оранжевый или красный", - добавил Степанов.

По его словам, в районах, которые будут находиться в "зеленой" зоне, разрешено открывать санаторные учреждения, но с соблюдением определенных правил, которые предоставит Минздраве.

Как сообщал УНН ранее, министр здравоохранения Максим Степанов на совещании у Президента Владимира Зеленского сообщил, что сегодня Кабинет министров рассмотрит постановление, в котором определены новые нормы проведения карантина - их гармонизируют с европейскими.