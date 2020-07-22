Гутцайт рассказал о выделении средств на подготовку спортсменов к Олимпийским играм

КИЕВ. 22 июля. УНН. Министерство молодежи и спорта получило средства на подготовку спортсменов к Олимпийским, Дефлимпийским и Паралимпийским играм. Спортсмены начали тренироваться. Об этом во время брифинга после заседания правительства сказал министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт, передает корреспондент УНН.

"С начала карантина состоялся секвестр бюджета. Из Министерства молодежи и спорта на подготовку к Олимпийским играм, Дефлимпийским и Паралимпийским были взяты средства. Более 2 месяца назад...наши спортсмены начали уже готовиться к соревнованиям. Мы начали проводить уже сборы. Но средств хватало примерно где-то на 2 месяца. Поэтому на прошлой неделе было поддержано правительством и поддержано единогласно бюджетным комитетом, чтобы выделить средства на восстановление подготовки наших спортсменов", - сказал Вадим Гутцайт.

Он отметил, что по состоянию на сегодня все наши федерации и ведущие спортсмены начали готовиться.

"Потому что Олимпийские игры, к сожалению, были не отменены. Они были перенесены на 2021. Поэтому сейчас для нас очень важно, что наши спортсмены начали готовиться. К сожалению, еще мы не имеем международных календарей, относительно выезда наших спортсменов, участвовать в международных соревнованиях, но уже восстановили подготовки в стране и начали проводить чемпионаты Украины, кубки Украины, чтобы наши спортсмены восстанавливали полностью свою подготовку", - добавил Вадим Гутцайт.

Он отметил, что 475,8 млн грн, которые вернули в Министерство на подготовку спортсменов - будут потрачены на подготовку спортсменов, чтобы в 2021 году Украина побеждала на чемпионатах мира.

Напомним, Олимпийские игры перенесли из-за пандемии COVID-19.

Так, Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа 2021 года, а паралимпийские игры-2020 назначили на 24 августа - 5 сентября 2021 года.