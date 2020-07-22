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Совет Нацбанка назначил нового заместителя главы НБУ

Совет Нацбанка назначил нового заместителя главы НБУ

КИЕВ. 22 июля. УНН. Совет Национального банка назначил заместителем главы НБУ Юрия Гелетия. С завтрашнего дня, 23 июля, Олег Чурий прекратит выполнение обязанностей на этой должности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Совет Национального банка на заседании 22 июля 2020 года назначил заместителем главы Национального банка Юрия Гелетия. Соответствующую кандидатуру для назначения на эту должность подал Совету Национального банка глава Национального банка Кирилл Шевченко", - говорится в сообщении.

По инфомрации НБУ, Олег Чурий с 23 июля 2020 года прекратит выполнение полномочий заместителя главы НБУ в связи с завершением срока полномочий и увольнением с должности.

"Юрий Гелетий - политически независимый технократ, опытный и знающий профессионал. Он имеет достаточный практический опыт работы в государственном секторе и непосредственно в Национальном банке. Юрий Гелетий пользуется уважением и поддержкой международных финансовых кругов и партнеров. Я уверен, Юрий сможет достойно применить свои знания и опыт как член команды Национального банка", - отметил Шевченко.

Напомним, Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления №3857 о назначении Кирилла Шевченко на должность главы Национального банка.

Источник: УНН
Теги: НБУ, Украина
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