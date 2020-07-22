Кулеба прокомментировал назначение своего заместителя по цифровой трансформации

КИЕВ. 22 июля. УНН. Задача Дмитрия Сеника в должности заместителя министра иностранных дел с цифровой трансформации - превратить МИД в лидеров в контексте оцифровки внутренних процессов. Об этом сообщил в Facebook глава министерства Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Только что правительство назначило Дмитрия Сеника на должность моего заместителя по цифровой трансформации. Сеник - пионер (в хорошем смысле этого слова) оцифровки МИД. Когда это еще не было трендом, в 2003 году он предложил и создал первую электронную базу данных учета кадрового резерва. В 2004 году - первую в истории МИД электронную базу данных кадрового учета МИД. К сожалению, в плане оцифровки внутренних процессов МИД отстает. Задача Дмитрия - превратить нас в лидеров", - отметил министр.

Он же время отметил, что с оцифровкой услуг, предоставляемых МИД гражданам и юридическим лицам, дело обстоит гораздо лучше.

"Здесь задача нового заместителя - быстро завершить начатые трансформации, предложить и реализовать новые направления развития", - сообщил Кулеба.

Напомним, 22 июня Президент Владимир Зеленский уволил Дмитрия Сеника с должностей посла Украины в Республике Сингапур, посла в Брунее Даруссаламе и Новой Зеландии.