Немчинов сообщил, как происходит реформа государственного управления

КИЕВ. 22 июля. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов рассказал, что реформа государственного управления продолжает двигаться и они имеют положительные отзывы от европейских партнеров. Об этом он сказал во время брифинга после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Реформа государственного управления продолжает двигаться. Мы имеем положительные отзывы от наших европейских партнеров. Мы продолжаем подготовку новой редакции закона о центральных органах исполнительной власти, новой редакции регламента Кабинета министров Украины. Также будем предлагать нашим народным депутатам принять новую редакцию закона о Кабинете министров Украины. Это план, который у нас есть в программе действий правительства, которая правительством утверждена и будет реализовываться", - сказал Олег Немчинов.

Он отметил, что по его мнению - на осень они выйдут с этими предложениями в Верховную Раду, а регламент примут самостоятельно.

Напомним, в Швейцарии в 2022 году состоится международная конференция относительно реформ в Украине.