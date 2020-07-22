Суд в Польше арестовал экс-руководителя Укравтодора Новака

КИЕВ. 22 июля. УНН. Варшавский суд взял под стражу бывшего исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, которого подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polsat News.

"Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Бывший министр транспорта заявил ранее, что не чувствует себя виновным и считает его задержание "политическим актом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что против него ведутся два расследования: в Польше и в Украине, поскольку Новак имеет два гражданства.

Напомним, экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение.

Как сообщалось, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.