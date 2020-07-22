Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок 85860
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
8670

Суд в Польше арестовал экс-руководителя Укравтодора Новака

Суд в Польше арестовал экс-руководителя Укравтодора Новака

Славомир Новак

КИЕВ. 22 июля. УНН. Варшавский суд взял под стражу бывшего исполняющего обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака, которого подозревают в коррупции, руководстве организованной преступной группой и отмывании денег. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Polsat News.

"Варшавский суд арестовал Славомира Новака и Яцека П. на 3 месяца. Бывший министр транспорта заявил ранее, что не чувствует себя виновным и считает его задержание "политическим актом", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что против него ведутся два расследования: в Польше и в Украине, поскольку Новак имеет два гражданства.

Напомним, экс-главе Укравтодора в Польше официально предъявили обвинение.

Как сообщалось, 20 июля Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, бывшего председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) Славомира Новака.

Источник: УНН
Теги: суд, Украина, Польша
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.