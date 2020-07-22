Кулеба отреагировал на приговор историку Дмитриеву в России

КИЕВ. 22 июля. УНН. Историк Юрий Дмитриев, которого сегодня в России приговорили к 3,5 годам лишения свободы, является жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет, он касается непосредственно Украины. Об этом в Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

"Три с половиной года российское государство воевало с 64-летним историком Юрием Дмитриевым. Сегодня был объявлен приговор: 3,5 года лишения свободы в колонии. Это была бы война чисто с правдой российской истории, но Юрий Дмитриев исследовал сталинский Большой террор и открыл миру страшную тайну Сандармоха, - написал министр.

По его словам, это урочище, в котором по приказу Сталина в течение всего одной недели осенью 1937 года были уничтожены тысячи политзаключенных - среди них были сотни украинцев.

"Там скосили наших лучших, украинское Расстрелянное возрождение: Валерьяна Пидмогильного, Николая Кулиша, Леся Курбаса, Антина Крушельницкого, Николая Зерова, Валерьяна Полищука, Мирослава Ирчан, Григория Эпика и других.

Поэтому этот приговор непосредственно касается и нас - это война с правдой об истории Украины в составе СССР. Юрий Дмитриев является жертвой стремления российского государства затоптать историческую память и тех, кто ее бережет. Результат будет противоположным. Еще больше людей захотят узнать правду. И не только о Дмитриеве, но и о том, что он нашел в земле и в архивах", - отметил Кулеба.

Отметим, сегодня суд в российской Карелии приговорил главу карельского отделения общества "Мемориал" Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии.

Как сообщал УНН, уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года. Его обвиняли в сексуальных действиях насильственного характера в отношении его несовершеннолетней приемной дочери. В 2016 году его арестовали.