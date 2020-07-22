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Две трети Кабмина не планировали идти в летний отпуск - Немчинов

Две трети Кабмина не планировали идти в летний отпуск - Немчинов

КИЕВ. 22 июля. УНН. Министр Кабинета министров Олег Немчинов заявил, что две трети Кабинета министров не планировали идти в отпуск на летний период. Кворум будет сохраняться. Об этом он сказал во время брифинга после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"Все мы, конечно, люди. Кто-то имеет свое планы. Премьер-министр провел рабочее совещание с членами правительства по этому вопросу. Все подали свои графики. Я думаю, что у нас будет сохраняться кворум и в соответствии с согласованным графиком министры в то или иное время будут, конечно, пользоваться отпуском. Но, небольшой инсайд, две трети членов правительства не планировали отпуск на летний период ", - сказал Олег Немчинов.

Напомним, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, будут ли работать нардепы в августе.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, правительство
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