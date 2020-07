Предвыборная реклама Трампа использовала фото с Революции достоинства, чтобы показать хаос и насилие

КИЕВ. 23 июля. УНН. В рекламе предвыборной кампании президента США Дональда Трампа использовали фото протестующих во время революции достоинства в Украине в 2014 году. В публикации, которая появилась в Фейсбуке с пометкой, что она оплачена организацией Donald J. Trump for President, INC., использовано две фотографии: на первой изображен Трамп рядом с сотрудниками правоохранительных органов, на второй протестующие, которые борются с милицией в Киеве во время Майдана. Об этом пишет “Радио Свобода”, передает УНН.

В подписи под фотографиями говорится: “Общественная безопасность против хаоса и насилия”.

Недавно США были охвачены волной массовых протестов из-за жестокости полиции касательно темнокожих американцев после убийства Джорджа Флойда сотрудниками правоохранительных органов Миннесоты. Некоторые лица использовали протесты для мародерства и грабежа магазинов. Во время протестов пострадали как активисты, так и полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп: мне не нужна помощь Украины, чтобы победить на выборах

В ходе массовых беспорядков Трамп, хотя и назвал смерть Флойда ужасной, поддерживал позицию правоохранительных органов.

Впрочем, использованная Трампом фотография, изображающая-демократические протесты в Украине в 2014 году, а не недавние массовые акции в США.

LOL



a new Trump ad warning of chaos & violence depicts a cop being attacked by protesters ...



... only it’s a pic from Kyiv in 2014, when Yanukovich’s thugs fought to quash a democratic uprising. https://t.co/VfJujT50Lm pic.twitter.com/QBrlwauo6s