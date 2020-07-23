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Глава Гостуризма получила положительный тест на коронавирус

Глава Гостуризма получила положительный тест на коронавирус

КИЕВ. 23 июля. УНН. Председатель Государственного агентства развития туризма Украины Марианна Олеськив получила положительные результаты коронавирусного теста на ПЦР. Команда ГАРТ переведена на карантинный режим. Об этом говорится в сообщении Министерства культуры и информационной политики Украины в Facebook, передает УНН.

"Марианна Олеськив, глава ГАРТ, получила положительные результаты теста на ПЦР", - сообщили в министерстве.

Как указано, сотрудники и все, кто был в контакте с госпожой Олеськив, проходят тестирование. Команда ГАРТ переведена на карантинный режим.

"Госпожа Олеськив чувствует себя хорошо, передает всем привет и очень просит не пренебрегать такими простыми правилами: носите маски, мойте руки, соблюдайте социальную дистанцию, если чувствуете признаки заболевания - оставайтесь дома", - добавили в МКИП.

Напомним, в Украине уже 61,8 тыс. случаев COVID-19, за сутки - 856.

Источник: УНН
Теги: Коронавирус
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