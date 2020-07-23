Болельщикам позволят вернуться на трибуны: в Минздраве назвали условия

КИЕВ. 23 июля. УНН. Футбольные болельщики смогут вернуться на трибуны, но с определенными условиями. В частности, наполненность стадиона не должна превышать 25%. Об этом во время брифинга сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.

"Было соответствующее обращение Украинской ассоциации футбола, было соответствующее обращение от наших болельщиков ... мы с большим уважением относимся к таким обращениям. Мы отработали соответствующий протокол, соответствующий регламент, каким образом это возможно, и вчера моим заместителем, главным санитарным врачом было выдано соответственное постановление о возможности и условиях присутствия болельщиков на стадионе. Во-первых, заполненность должна быть не более 25%, то есть каждый сектор не может заполняться более чем на 25%. Должны придерживаться соответствующей дистанции при рассадке, чтобы ни в коем случае не было нарушения дистанции. Стадионы должны быть обеспечены достаточным количеством антисептиков, должен происходить термоскрининг на входе", - сказал Степанов.

Он отметил, что все решения принимаются, исходя из эпидемиологической ситуации.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины.