ООС: боевики обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки

КИЕВ. 23 июля. УНН. С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, враг один раз нарушил режим прекращения огня. Потерь среди украинских военных не зафиксировано. Об этом сообщил на брифинге представитель пресс-центра Минобороны капитан Михаил Шаравара, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, вооруженные формирования Российской Федерации один раз открывали огонь по позициям подразделений объединенных сил. В период с 6:30 по 7:05 российско-оккупационные войска вели обстрел из станковых пританкових гранатометов, позиций украинских защитников вблизи Старогнатовки, что на Донецком направлении", - сказал Шаравара.

По его словам, на вражеский обстрел украинские военные оперативно ответили из имеющихся огневых средств.

"С начала текущих суток боевых потерь среди украинских защитников нет", - добавил Шаравара.

Напомним, 22 июля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом минометы 120-го калибра, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, БПЛА и стрелковое оружие.