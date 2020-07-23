В Минобразования объяснили, как будут работать школы в Украине с 1 сентября

КИЕВ. 23 июля. УНН. В Украине будут работать в новом учебном году те школы, которые попадают в "зеленую", "желтую" и "оранжевую" зоны. Об этом сообщила заместитель министра образования Любомира Мандзий в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

"В зависимости от уровня эпидемической ситуации, территория Украины будет разделена на определенные уровни: "зеленый", "желтый", "оранжевый" и "красный". Решение об отнесении той или иной территории до определенного уровня принимает госкомиссия техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций. Если ваша территория попадает в "зеленый", "желтый" или "оранжевый" уровень, вы можете быть уверены, что дети 1 сентября сядут за школьные парты", - рассказала Мандзий.

Также она отметила, что только в "красном" уровне есть запрет посещать учреждения образования.

Напомним, Кабинет министров Украины одобрил проект постановления, которым продлил с 1 по 31 августа 2020 года карантин по всей территории Украины. Регионы будут делиться на "зеленые", "желтые", "оранжевые" и "красные" зоны.