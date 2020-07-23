Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,66 0,0636  EUR: 31,67 0,0811 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
"Ковид" никуда не денется: Фаворов о сезонности COVID-19 и создании вакцины на базе украинских разработок
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Вернуться к списку Архив
58425

В Украине вступили в силу изменения в избирательный кодекс

В Украине вступили в силу изменения в избирательный кодекс

КИЕВ. 23 июля. УНН. Законопроект по совершенствованию избирательного законодательства отныне вступил в силу, передает УНН.

Так, вчера, 22 июля, законопроект №3485 о внесении изменений в Избирательный кодекс подписал Президент Зеленский, после чего в тот же день он был опубликован в официальной газете ВР "Голос Украины". Как отмечается в проекте закона, он вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Так, целью проекта закона является устранение пробелов и шероховатостей, упрощение избирательных процедур и их унификация для обеспечения соблюдения международных стандартов проведения выборов и обеспечение устойчивости демократических принципов и процедур в Украине. Депутаты предлагают внести изменения во все книги избирательного кодекса.

Кроме того, планируется проводить внеочередные, промежуточные, первые и дополнительные выборы только два дня в году - в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября. В год проведения очередных местных выборов все голосования должны будут проходить только один раз - в последнее воскресенье октября.

Как сообщалось в УНН ранее, Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию избирательного законодательства" № 805-ІХ, который Верховная Рада приняла 16 июля 2020 года.

Источник: УНН
Теги: выборы, изменения, кодекс
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2020. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.