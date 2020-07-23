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ВНО-2020: экспертная комиссия определила пороговый балл по истории Украины

ВНО-2020: экспертная комиссия определила пороговый балл по истории Украины

КИЕВ. 23 июля. УНН. Экспертная комиссия установила пороговый балл по ВНО-2020 года с истории Украины на уровне 25 баллов. Об этом стало известно в ходе заседания экспертной комиссии при Украинском центре оценивания качества образования, передает УНН.

"За порог 25 баллов проголосовали "за" 13 членов комиссии, 10 против. Принимаем решение большинством голосов об установлении порогового балла по истории Украины "сдал/не сдал" ВНО 2020 года на уровне 25 баллов", - заявил и.о. директора Украинского центра оценивания качества образования Валерий Бойко.

Напомним, в ВНО по истории Украины приняли участие 178 714 человек, что составляет 67,7% от общего количества зарегистрированных.

Источник: УНН
Теги: ВНО, история
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