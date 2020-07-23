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Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС - Шмыгаль

Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС - Шмыгаль

КИЕВ. 23 июля. УНН. Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале, передает УНН.

"Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", - написал Шмыгаль.

Премьер поблагодарил европейских партнеров за решительную поддержку Украины.

"Это важный шаг, который поддержит макрофинансовую стабильность государства и который направлен на обеспечение благосостояния украинских граждан. 1,2 млрд евро для Украины - это самый транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", - отметил Шмыгаль.

Напомним, Шмыгаль прибыл с первым зарубежным рабочим визитом в Брюссель.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, кредит
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