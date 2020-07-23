Домбровскис назвал четыре ключевых стратегических направления реформ в Украине

КИЕВ. 23 июля. УНН. Исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время рабочей встречи с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в Брюсселе назвал четыре приоритетных направления стратегических реформ Украины, касающиеся верховенства права, управления публичными фондами, газового рынка, а также государственных предприятий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал Кабмина.

"Вы знаете, что Украина одна из стран Европейского соседства, которая действительно была поражена пандемией. Как часть нашей цели - помочь нашим странам-соседям, мы также предоставим Украине 1,2 миллиарда евро, как пакет чрезвычайной помощи макроэкономической. Это также помогает нашей поддержке украинских реформ. Таким образом, мы очень довольны, что мы закончили переговоры по Меморандуму по взаимопониманию, по новой программе. И мы будем привлекаться и дальше при поддержке стратегического пути реформ Украины. У нас есть четыре ключевых направления стратегических подходов: это верховенство права, это управление публичными фондами, газовый рынок, а также государственные предприятия", - сказал Валдис Домбровскис.

Он отметил, что они подчеркивают те достижения, которые уже сделаны, а также являются сигналом для международных инвесторов.

"С премьер-министром (Денисом Шмыгалем - ред.) мы также обсуждали реформы Украины", - добавил Валдис Домбровскис.

Напомним, Денис Шмыгаль прибыл с первым зарубежным рабочим визитом в Брюссель.