В ЕС сообщили о рекордном росте торговли с Украиной в 2019 году

КИЕВ. 23 июля. УНН. В 2019 году между Украиной и странами ЕС были новые рекорды в торговом балансе. Об этом заявил исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис во время рабочей встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем, сообщает корреспондент УНН.

"Я получил очень позитивные сигналы-заверения сегодня во время встречи. Да, мы обсуждали саммит "Украина-ЕС" 1 октября в Брюсселе, а также выполнение Соглашения об ассоциации. Соглашение также работает, предоставляет результаты. Мы говорим о торговле - у нас новые рекорды в 2019 году, в нашем торговом балансе", - сказал Валдис Домбровскис.

Он отметил, что визит Дениса Шмыгаля в Брюссель - очень серьезный сигнал для повышения сотрудничества между Украиной и ЕС.

"Очень важно обеспечить быстрое принятие ратификации меморандума о взаимопонимании Верховной Радой для того, чтобы мы начали готовить как раз выпуск первого транша программы поддержки", - добавил Домбровскис.

Напомним, Домбровскис назвал четыре ключевые стратегические направления реформ в Украине.