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Шмыгаль рассказал, на что уйдет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

Шмыгаль рассказал, на что уйдет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС

КИЕВ. 23 июля. УНН. Макрофинансовая помощь от Европейского Союза в размере 1,2 млрд евро уменьшит нагрузку по выплате внешних долгов и будет поддержкой для борьбы с пандемией COVID-19. Об этом во время пресс-брифинга по результатам рабочего визита в Брюссель сказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

"Сегодня мы подписали Меморандум о предоставлении Украине экстренной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Эта программа рассчитана на 12 месяцев, кредит рассчитан на 14,5 лет. Очень привлекательные условия для Украины. Это уменьшит нагрузку по выплате внешних долгов, это поддержка для борьбы с пандемией COVID (19 - ред.)", - сказал Денис Шмыгаль.

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Ранее УНН сообщал, что Украина подписала очередной меморандум о предоставлении следующего транша макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро от Европейского союза.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина
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