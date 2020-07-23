После проверки санитарных рубок на Закарпатье накажут нескольких чиновников - Гослесагентство

КИЕВ. 23 июля. УНН. Государственное агентство лесных ресурсов провело проверку отдельных фактов о проведении санитарных рубок в "сезон тишины", по результатам которой было установлено, что санитарные рубки на Закарпатье были назначены законно, но были проведены с нарушением сроков. Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства, передает УНН.

Так, отмечается, что специалистами Гослесагентства была проведена документальная невыездная проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности государственного предприятия "Великобычковское лесоохотничье хозяйство" на Закарпатье.

"Установлено, что назначение мер улучшения санитарного состояния лесов происходило в полном соответствии с действующим законодательством. Разрешительные документы на проведение заготовки древесины также оформлены в соответствии с действующим законодательством. Поэтому, необходимо обратить внимание на то, что древесина была вполне легальной и законно заготовленной. Однако, выявлены определенные факты несоблюдения сроков проведения мероприятий по улучшению санитарного состояния", - сообщили в пресс-службе.

Сообщается также, что по результатам проверки, глава Гослесагентства Василий Кузьович поручил Закарпатскому облуправлению "привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, которые предоставляли согласование на проведение санитарных рубок в "сезон тишины".

"Также к дисциплинарной ответственности будет привлечен первый заместитель начальника Закарпатского ОУЛОХ за необеспечением контроля за работой подведомственных предприятий и отдельных работников, отсутствие контроля за разработкой поврежденных насаждений", - говорится в сообщении.

Напомним, в начале июля народные депутаты Украины обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и просят прозрачного назначения главы Государственного агентства лесных ресурсов Украины.