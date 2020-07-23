Резников сообщил, в чем "прорыв" вчерашних переговоров в ТКГ

КИЕВ. 23 июля. УНН. На переговорах в Трехсторонний контактной группе в среду вернулись к приоритету: вопросы безопасности - в первую очередь. В этом заключается главный прорыв. Об этом сказал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников журналистам во время визита на Донбасс, передает корреспондент УНН.

"Вещь, которую нам удалось сделать, и в этом как раз прорыв ... до этого существовал нарратив о том, что "сначала политические договоренности, потом все остальное". Так, по крайней мере, доминировала Российская Федерация в предыдущих переговорах. Мы вернулись к приоритету: вопросы безопасности - в первую очередь. Это пункт первый комплекса мероприятий Минских соглашений - сначала безопасность, режим тишины, прекращение огня, а потом все остальное. В этом главная новость", - сказал Резников.

Как сообщал УНН, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.