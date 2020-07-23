Никто не будет ждать, когда нас будут убивать: Таран сообщил детали нового перемирия

КИЕВ. 23 июля. УНН. В рамках устойчивого прекращения огня, о котором достигнута договоренность во время заседания ТКГ в среду, сторона может открыть огонь в рамках защиты - решение об этом принимают Вооруженные силы. Об этом сказал на брифинге в Станице Луганской министр обороны Украины Андрей Таран, передает корреспондент УНН.

"Никто не собирается ждать, когда нас будут убивать. Существует статья 51 устава ООН, которая дает право защищаться. Но сейчас речь идет о реальной возможности остановить огонь с обеих сторон. Этот документ, который был согласован вчера, как раз и дает возможность всем показать свою политическую волю. У нас в Украине такая политическая воля действительно есть. Надеемся, другая сторона также сможет показать наличие политической воли. В документе прописано, что соответствующее решение (открыть огонь - ред.) принимает командование ВСУ или командование вооруженных формирований ОРДЛО", - сказал Таран.

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Как сообщал УНН, 22 июля 2020 года состоялось очередное заседание трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в формате видеоконференции. Согласно принятому решению, с 00:01 27 июля 2020 года должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.