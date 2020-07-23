Меры правительства в борьбе с COVID-19 обоснованы - инфекционист

КИЕВ. 23 июля. УНН. Мероприятия, предпринимаемые правительством с марта 2020 года по борьбе с коронавирусной болезнью, обоснованы. Ограничения замедлили волну заболеваемости. Об этом сказала врач-инфекционист Ольга Голубовская во время своего выступления в Конституционном Суде Украины, передает корреспондент УНН.

Отвечая на вопрос, эффективные ли меры, которые осуществляет правительство с марта 2020 в связи с коронавирусом, Голубовская ответила:

"Я считаю, что эти ограничения, которые правительство ввело в начале развития этих событий, они нас очень спасли. Так как при таких заболеваниях смысл этих ограничений - замедлить большую волну заболеваемости. Подготовить протокол это сложно, а еще сложнее его донести до каждого врача. Мы сейчас гораздо увереннее в больнице себя чувствуем, чем это было в марте или в апреле. Я считаю, что эти меры были обоснованы".

Добавим, что сегодня КСУ продолжил рассмотрение дела по конституционному представлению 59 нардепов относительно соответствия КУ Закона "О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения".

Напомним, как сообщало правительство, расходы государственного бюджета на выполнение мероприятий по предотвращению распространения и борьбы с COVID-19 будут осуществляться в первую очередь и в полном объеме.