Буславец сообщила о подготовке к зиме: запасы топлива рекордные

КИЕВ. 23 июля. УНН. Предприятия топливно-энергетического комплекса Украины начали подготовку к отопительному периоду в плановом порядке, со значительными запасами топлива на складах. Об этом сообщила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время селекторного совещания с руководителями профильных министерств, ведомств и регионов, передает УНН.

"Работа по подготовке энергетического оборудования производителями электрической энергии и операторами системы распределения ведется в плановом порядке. Сегодня у нас стабильно высокие запасы топлива на ТЭС и ТЭЦ угля больше в 1,9 раза против показателя прошлого года, мазута - в 1,4 раза. Более чем достаточно запасов природного газа. Согласно принятому Правительством Плану мероприятий предусмотрено наличие природного газа в хранилищах в объеме не менее чем 17 млрд куб. метров. На сегодня в хранилищах есть 20,2 млрд куб. м природного газа", - подчеркнула Буславец.

Она напомнила, что вчера Кабмин принял План мероприятий по подготовке объектов топливно-энергетического комплекса Украины к осенне-зимнему периоду 2020/21 гг. и его прохождения. Отметила, что это ключевой документ, регламентирующий подготовку предприятий ТЭК и ЖКХ для стабильного прохождения осенне-зимнего периода.

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Также правительство одобрило решение по определению победителя конкурса на поставщика "последней надежды" на рынке природного газа, который избран на три года, что обеспечит безопасное и бесперебойное снабжение природного газа населению и другим потребителям, которые временно не смогут найти поставщика.

Кроме того, принято постановление, что обеспечивает начало полноценной работы Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

"Это открывает возможность Госэнергонадзору не только обеспечить плановость и прозрачность мероприятий государственного надзора, но и проведение самых мер, которые, учитывая План мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду, будут направлены на обеспечение стабильного функционирования объединенной энергетической системы Украины, надежного энергоснабжения потребителей электрической и тепловой энергии, а также безопасности поставок электроэнергии", - отметила и.о. министра.

Представители профильных министерств и облгосадминистраций доложили о подготовке объектов ТЭК к отопительному периоду. Буславець призвала всех к тщательной проработке проблемных вопросов и своевременного реагирования.

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Одной из насущных проблем является вопрос задолженности теплоэлектроцентралей, находящихся в управлении Фонда госимущества, и как следствие, угроза неполучения номинации на газ.

"Министерство энергетики в ближайшее время будет инициировать совещание при участии Фонда госимущества, НАК "Нафтогаз Украины", Антимонопольного комитета для решения этой проблемы. Мы проработаем все возможные варианты, в том числе и возможность передачи полномочий по управлению корпоративными правами государства относительно ТЭЦ от Фонда госимущества к "Нафтогаз Украины", - подчеркнула Буславец.

"Системное обсуждение всех вопросов вместе с руководителями профильных министерств и ведомств, а также руководителями регионов необходимо для заблаговременного обнаружения возможных проблемных вопросов. Ведь своевременно начатая и организационно обеспеченая работа может гарантировать устойчивое функционирование топливно-энергетического комплекса в осенне-зимний период", - подытожила руководительница Министерства.