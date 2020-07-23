Джапарова обсудила с представителем НАТО в Украине милитаризацию Россией Крыма

КИЕВ. 23 июля. УНН. Первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретилась с главой представительства НАТО в Украине Александром Винниковым. Они обсуждали выполнение карты реформ для усиления совместимости Вооруженных Сил Украины и стран-членов Альянса, а также милитаризацию временно оккупированного Крымского полуострова Российской Федерацией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

"Первый заместитель министра Эмине Джапарова встретилась с главой представительства НАТО в Украине Александром Винниковым. Эмине Джапарова поблагодарила за предоставление Украине статуса партнера с расширенными возможностями НАТО", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Эмине Джапарова подчеркнула готовность украинской стороны провести технические консультации с партнерами относительно более детального определения формата участия нашего государства в этой программе.

"Было подтверждено, что Украина продолжит выполнение Годовой национальной программы Украина-НАТО, которая является дорожной картой реформ для усиления совместимости Вооруженных Сил Украины и стран-членов Альянса. Особое внимание участники встречи обратили на проблематику милитаризации Россией Крымского полуострова, ситуацию с нарушением прав человека на оккупированных территориях, углубление сотрудничества в Черноморском регионе с целью обеспечения безопасности и стабильности, в частности ход международных командно-штабных учений в акватории Черного моря Sea Breeze-2020", - указано в сообщении.

Сообщается, что стороны подтвердили интерес к углублению взаимодействия и обменялись мнениями относительно совместных действий.

Напомним, 20 июля в Черном море стартовали украинские-американские учения Sea Breeze.

Также напомним, министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что в Черноморском регионе растет напряжение из-за милитаризации Крыма Россией.