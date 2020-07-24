США обвинили Россию в испытаниях космического оружия

КИЕВ. 24 июля. УНН. Россия провела на околоземной орбите испытания противоспутникового оружия. Об этом говорится в заявлении космического командования США, опубликованной в четверг, 23 июля, передает УНН со ссылкой на DW.

Как отмечается в документе, испытания прошли 15 июля. В них участвовал спутник "Космос-2543", от которого отделился какой-то объект. Что это был за объект, в заявлении не указывается, но подчеркивается, что США имеют доказательства того, что это были испытания оружия.

"Российская спутниковая система, которая используется для проведения этого испытания оружия на орбите, является той же самой спутниковой системой, о которой мы говорили ранее в этом году, когда Россия маневрировала рядом с правительственным спутником США. Это еще одно свидетельство усилий России по разработке и испытания систем космического базирования, а также по применению оружия, которое, согласно опубликованной Кремлем военной доктрины, ставит под угрозу космические активы США и наших союзников", - цитирует пресс-служба слова командующего космическими силами США генерала Джона Рэймонда.

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С аналогичными обвинениями в адрес Москвы выступили в минобороны Великобритании. Телеканал SkyNews, который процитировал главу британской космической программы Харви Смита, отметил, что британское военное ведомство впервые публично критикует российские действия в космосе.

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Госдепартамент США официально в 2018 и 2020 годах высказывал обеспокоенность российскими операциями в космосе, указывая, что поведение некоторых спутников на орбите не соответствует их заявленным задачам.