Суд РФ перенес все заседания по крымским "делах Хизб ут-Тахрир"

КИЕВ. 24 июля. УНН. Южный окружной военный суд в российском Ростове-на-Дону перенес на три недели заседание по рассмотрению всех крымских "дел Хизб ут-Тахрир". Об этом сообщает общественное объединение "Крымская солидарность" со ссылкой на адвоката Лилю Гемеджи, передает УНН.

“Все заседания отложили на три недели. Ориентировочно до 14 августа не будет никаких заседаний, будут только апелляции по мере пресечения. Секретари нам говорят, что не имеют информации о причинах (переноса — ред.). Обстановка складывается таким образом, что мы не можем не думать о связи этого события с коронавирусом”, — сообщила она.

В пресс-службе суда активистам “Крымской солидарности” сообщили, что COVID-19 у сотрудников не обнаружен, а внезапное перенесение рассмотрения дел связано с заболеванием одного из судей, который работает практически во всех крымских процессах.

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Ранее судья Южного окружного военного суда в российском Ростове-на-Дону Роман Сапрунов объявил перерыв в заседании по алуштинскому “делу Хизб ут-Тахрир” и перенес процесс на неделю. Он объяснил это тем, что другой судья Ризван Зубаиров “отсутствует по состоянию здоровья”.

Сейчас Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассматривает по существу несколько крымских “дел Хизб ут-Тахрир”: второе Бахчисарайское, Алуштинское, Красногвардейское и Белогорское.

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