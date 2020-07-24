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Журналист Муждабаев обратился в Интерпол из-за пропаганды РФ против крымских татар

Журналист Муждабаев обратился в Интерпол из-за пропаганды РФ против крымских татар

КИЕВ. 24 июля. УНН. Заместитель генерального директора телеканала ATR Айдер Муждабаев обратился в Интерпол из-за преследований Российской Федерацией крымских татар. Об этом написали адвокат Владимир Угловой и сам Муждабаев в Facebook, передает УНН.

“Направили в Интерпол превентивное заявление с целью открыть файл на Айдера Муждабаева согласно нашему заявлению”, — сообщил адвокат. Они планируют изучать все, что будет посылать Россия в отношении журналиста, а также аргументированно объяснять и оспаривать всю ложную информацию.

“Мы намерены доводить международным организациям тот факт, что крымские татары не являются террористами, и любая информация, которая будет направляться со стороны России в Интерпол относительно крымских татар, должна подлежать тщательной проверке перед принятием любых решений, касающихся прав и свобод граждан”, — говорится в заметке.

Напомним, в мае Айдер Муждабаев заявил, что против него в России возбуждено уголовное дело по статье о “публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма”. Сам журналист связывает открытие уголовного производства с сообщением в Facebook о необходимости “спасать Сенцова”.

Позже глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что политическое преследование заместителя генерального директора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев злоупотреблением Россией антитеррористическим законодательством по политическим мотивам.

Источник: УНН
Теги: Россия, Крым, Украина, Интерпол
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