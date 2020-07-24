В ЕС приветствовали согласование ТКГ мероприятий по усилению режима тишины на Донбассе
Жозеп Боррель
КИЕВ. 24 июля. УНН. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель поздравил факт достижения договоренности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в вопросе дополнительных мер усиления режима тишины на Донбассе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенной по итогам встречи Борреля с премьер-министром Денисом Шмыгаль, передает УНН.
“Высокий представитель (ЕС) высоко оценил усилия Президента (Владимира) Зеленского в реализации Минских соглашений и подтвердил неизменную и полную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Он поздравил последнюю договоренность, достигнутую на очередном заседании Трехсторонней контактной группы о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня состоянию на 27 июля, направленных на обеспечение соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных на саммите парижского формата в Нормандии в декабре 2019 года. Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС, что Россия ответит взаимностью на усилия Украины, полностью выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования”, — отмечается в заявлении.
Боррель подтвердил, что санкции ЕС в отношении Российской Федерации остаются в силе.
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Высокий представитель Евросоюза также заверил в помощи в реформировании Украины. “Верховный представитель подчеркнул готовность ЕС продолжать оказывать поддержку Украине в осуществлении реформ и отметил необходимость того, чтобы украинская власть поддерживала усилия по реформированию судебной системы, прокуратуры и сектора безопасности, — говорится в заявлении. — Он поднял вопрос об освобождении ориентированных на реформу чиновников в украинском правительстве, а также генерального прокурора, отставку председателя Национального банка Украины и потенциального негативного влияния этого на устойчивость программы реформ”.
Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.
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