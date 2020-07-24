В ЕС приветствовали согласование ТКГ мероприятий по усилению режима тишины на Донбассе

КИЕВ. 24 июля. УНН. Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель поздравил факт достижения договоренности Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) в вопросе дополнительных мер усиления режима тишины на Донбассе. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенной по итогам встречи Борреля с премьер-министром Денисом Шмыгаль, передает УНН.

“Высокий представитель (ЕС) высоко оценил усилия Президента (Владимира) Зеленского в реализации Минских соглашений и подтвердил неизменную и полную поддержку ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины. Он поздравил последнюю договоренность, достигнутую на очередном заседании Трехсторонней контактной группы о дополнительных мерах по укреплению режима прекращения огня состоянию на 27 июля, направленных на обеспечение соблюдения всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращения огня, и подчеркнул необходимость достижения прогресса в отношении мер, согласованных на саммите парижского формата в Нормандии в декабре 2019 года. Высокий представитель также подтвердил ожидания ЕС, что Россия ответит взаимностью на усилия Украины, полностью выполнит Минские соглашения и использует свое влияние на поддерживаемые ею вооруженные формирования”, — отмечается в заявлении.

Боррель подтвердил, что санкции ЕС в отношении Российской Федерации остаются в силе.

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Высокий представитель Евросоюза также заверил в помощи в реформировании Украины. “Верховный представитель подчеркнул готовность ЕС продолжать оказывать поддержку Украине в осуществлении реформ и отметил необходимость того, чтобы украинская власть поддерживала усилия по реформированию судебной системы, прокуратуры и сектора безопасности, — говорится в заявлении. — Он поднял вопрос об освобождении ориентированных на реформу чиновников в украинском правительстве, а также генерального прокурора, отставку председателя Национального банка Украины и потенциального негативного влияния этого на устойчивость программы реформ”.

Напомним, накануне в Офисе Президента Украины заявили о прорыве в Минском процессе. Ожидается, что с 27 июля на Донбассе вводится полное прекращение огня.

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