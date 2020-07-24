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Расшифровка "черных ящиков" сбитого украинского самолета: в МИД сообщили первые результаты

Расшифровка "черных ящиков" сбитого украинского самолета: в МИД сообщили первые результаты

КИЕВ. 24 июля. УНН. Расшифровка "черных ящиков" со сбитого над Тегераном самолета МАУ рейса PS752 подтвердила тот факт, что катастрофе способствовали внешние факторы. Об этом написал в Twitter замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин, передаёт УНН.

"Благодарен всем партнерам, которые помогли приблизить этот момент. Черные ящики от PS752 были успешно считаны и расшифрованы. Расшифровка подтвердила факт незаконного вмешательства в работу самолета. Мы ждем иранскую сторону на первый раунд переговоров на следующей неделе", - написал Енин.

Напомним, накануне органы расследования авиационных инцидентов Франции и Канады предварительно проанализировали информацию с обоих бортовых регистраторов самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого Ираном в начале января.

Как сообщал УНН, переговоры с делегацией Ирана по сбитому пассажирскому самолету МАУ рейса PS752 над Тегераном пройдут в Киеве 29-30 июля.

Источник: УНН
Теги: МИД, самолет, Украина, авиакатастрофа, МАУ, Иран
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