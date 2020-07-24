ООС: с начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 24 июля. УНН. С начала суток боевики трижды обстреляли украинские позиции вблизи Старогнатовки. Об этом во время брифинга сообщил полковник Дмитрий Гуцуляк с пресс-центра Министерства обороны Украины, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, российско-оккупационные войска осуществили 3 прицельных обстрела позиций Объединенных сил, при этом применяли тяжелое вооружение", - отметил он.

По его словам, трижды под вражеским огнем находились наши защитники Старогнатовки.

"Здесь российско-оккупационные войска каждый раз вели обстрелы из минометов. Также применяли гранатометы и стрелковое вооружение, и БМП. В общем ночью и утром оккупанты выпустили 28 мин преимущественно 120-го калибра", - добавил Гуцуляк.

По имеющейся информации, потерь от начала суток в результате вражеских обстрелов среди наших героев нет. Потери российско-оккупационных войск уточняются.

Напомним, 23 июля вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные минометы калибра 120 мм, а также гранатометы и стрелковое вооружение.