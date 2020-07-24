Дело "скифского золота": Джапарова предупредила о новой команде России

КИЕВ. 24 июля. УНН. Украина имеет очень сильную позицию в суде по делу о "скифском золоте", однако российская сторона стремится затянуть процесс и наняла одну из самых дорогих команд для защиты интересов. Об этом рассказала первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в эфире телеканала "ДОМ", передает УНН.

"Как мне кажется, шансы у Украины достаточно высокие, однако мы должны готовиться, так как судебный процесс Россия изначально хочет затягивать и вкладывает иуде огромные ресурсы. Они наняли сейчас одну из самых сильных и дорогих (компаний - ред.) в Голландии (Нидерландах - ред.), которая защищала интересы Газпрома", - сказала Джапарова.

Поэтому, по ее мнению, Россия пытается растягивать это дело надолго.

В то же время, подчеркивает заместитель министра, украинская позиция в деле с точки зрения права является очень сильной.

"Шансы у Украины сильные, потому что те конвенции, та законодательная база, на которую опирается наша защита, говорит о том, что скифское золото, артефакты нескольких музеев - речь изначально шла о 5 музеях - это имущество государства Украина", - подчеркнула она.

Добавим, 14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине. Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, которые незаконно находятся на территории Нидерландов. Суд отметил, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которая имеет право требовать возврата музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.

Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма относительно решения о возвращении в Украину "скифского золота".



В июле того же года суд Амстердама отложил вынесение решения по скифскому золоту".