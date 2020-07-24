Дело Маркива: апелляционный суд в Италии начнется в сентябре

КИЕВ. 24 июля. УНН. Апелляционный процесс по делу нацгвардейца Виталия Маркива начнется в сентябре в Милане, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

"В Италии апелляционный процесс по делу нацгвардейца Виталия Маркива начнется 29 сентября. Следующее заседание назначено на 1 октября", - говорится в сообщении.

Как отметили в украинском МВД, заседание суда во второй инстанции будут происходить в апелляционном суде присяжных Милана. Защита выступил за открытый режим заседаний с присутствием подсудимого в зале. Если другие стороны процесса выразят желание в дистанционном участие в заседаниях, суд может удовлетворить их просьбу.

"В ходатайстве защита просит окончательно и безоговорочно оправдать Виталия Маркива за отсутствия доказательств его причастности к трагическому инциденту, произошедшему 24 мая 2014 года в Донецкой области неподалеку Славянска. В тексте апелляции адвокаты обжалуют все выводы присяжных Павии", - отметили в МВД.

Также отмечается, что "в отличие от годового суда в Павии (18 заседаний), процесс в Милане будет значительно короче во времени".

"За судебной процедурой, состоится выступление представителя суда об общем состоянии и содержании дела, доклад генерального прокурора и гражданских истцов и выступление стороны защиты. Ожидается максимум три заседания, если суд не внедрит в процесс новых элементов дела, которые уже предоставлено и еще должны приложить, в частности, сторона защиты украинского солдата. При таком развитии ситуации, вердикт можно ожидать уже в октябре", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, итальянский суд приговорил нацгвардейца Виталия Маркива до 24 лет заключения. Позже суд присяжных в итальянском городе Павия опубликовал мотивационную часть приговора Маркива.

До приговора нацгвардеец Виталий Маркив с двойным гражданством Украины и Италии несколько лет находился под стражей в тюрьме в Италии по обвинению в гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли на Донбассе. Так 30 июня 2017 года итальянские правоохранители арестовали его в аэропорту Болоньи, когда он с женой приехал в отпуск к своей матери - она живет в области Марке.

Украина отрицает причастность бойца Национальной гвардии до смерти итальянского репортера Андреа Роккелли и его российского переводчика Андрея Миронова, погибших 24 мая 2014 года близ Славянска, оккупированного тогда пророссийскими силами.