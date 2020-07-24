В ВР предлагают увеличить штрафы за домашнее насилие

КИЕВ. 24 июля. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия. Соответствующая карточка законопроекта под номером 3908 размещена на сайте ВРУ, передает УНН.

Так, в Раде зарегистрировали проект закона №3908 о внесении изменений в статью 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно увеличения административной ответственности за совершение домашнего насилия.

Как отмечается, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла Закон Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию". Сообщается, что одной из мер предупреждения совершения домашнего насилия данным Законом вносятся изменения в КУоАП, предусматривающие наложение на нарушителей таких санкций как наложение штрафа или общественные работы, или административный арест. При этом, штраф определяется за первое совершения правонарушения от 170 до 340 гривен, а за повторное в течение года - от 340 до 680 гривен.

В то же время, законопроект №3908 предлагает:

увеличение штрафа за совершение домашнего насилия, насилия по признаку пола, то есть умышленное совершение любых действий (действий или бездействия) физического, психологического или экономического характера (применение насилия, не повлекшее телесных повреждений, угрозы, оскорбления или преследования, лишение жилья, еды, одежды, другого имущества или средств, на которые потерпевший имеет предусмотренное законом право и т.д.), в результате чего мог быть или был нанесен вред физическому или психическому здоровью потерпевшего, а так же невыполнение срочного запретного предписания лицом, в отношении которого оно вынесено, или несообщение уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о месте своего временного пребывания в случае его вынесения с размера "от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан" до "от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан";





увеличение штрафа за те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой этой статьи, с размера "от двадцати до сорока необлагаемых минимумов доходов граждан" до "от двух тысяч до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан".

Напомним, за пять месяцев полиция зафиксировала более 7 тысяч обращений от жителей Киева относительно домашнего насилия.