Зеленский вручил военным более 30 государственных наград: часть - посмертно

КИЕВ. 24 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский вручил 31 государственную награду украинским военнослужащим. Соответствующий указ №290/2020 от 24 июля обнародован на сайте главы государства, передает УНН.

Так, за "личное мужество и самоотверженные действия, проявленные при защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", Зеленский постановил наградить посмертно орденом Богдана Хмельницкого III степени лейтенанта Александра Маланчука.

Отметим, черновчанин 1997 года рождения погиб 31 марта во время выполнения воинского долга. Он был командиром 3-го горно-штурмового взвода 1-вой горно-штурмовой роты воинской части А3029.

Зеленский также вручил орден "За мужество" III степени шестерым украинским воинам, пятерым из которых посмертно.

Кроме того, Глава государства постановил наградить медалью "За воинскую службу Украине" 17 военнослужащих, еще семь - медалью "За воинскую службу Украине".

С полным поименным перечнем награжденных военных можно ознакомиться в тексте указа №290/2020.

Напомним, ранее Зеленский посмертно наградил епархиального епископа Мукачевской греко-католической епархии Милана Шашика орденом "За заслуги".